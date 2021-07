Narodni dom kot naložba

Fundacija Narodni dom je v sodelovanju s krovnima organizacijama SKGZ in SSO priredila proslavo ob 101. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu. Prisotne so nagovorili predsednik fundacije Rado Race, ki je razložil, da je vrnitev Narodnega doma slovenski skupnosti v Italiji naložba v prihodnost, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch ter odgovorni v deželni vladi za manjšine Pierpaolo Roberti. Ob priliki so predstavili znanstveno monografijo Gorazda Bajca in Boruta Klabjana Ogenj, ki je zajel Evropo – Narodni dom v Trstu 1920-2020. Za glasbeni utrinek je poskrbela Glasbena matica: zapela sta Tomaž Grassi in Ester Gomisel, na klavirju ju je spremljala pianistka Petra Grassi. Program je povezovala Loredana Gec.