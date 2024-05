Nedeljski višek tekaškega praznika

Tržaški tekaški praznik Trieste Spring Run se je v nedeljo zaključil s polmaratonom, družinskim tekom in rolkarsko preizkušnjo. Na 21-kilometrskem teku od Devina do Velikega trga v Trstu (zadnji kilometri so potekali znotraj Starega pristanišča) sta bila najhitrejša italijanski tekač maroških korenin Abdoullah Bamoussa in Etiopijka Asmerawork Bekele Wolkeba. Skupno se je polmaratona udeležilo 2500 tekačev in tekačic, medtem ko je bilo kar 6000 udeležencev družinskega teka, ki je potekal od Miramarskega gradu do Velikega trga (7 km).