Novi pridobitvi za Miramarski park

V Miramarskem parku so danes dopoldne predali namenu pravkar obnovljena t.i. spodnji parter oz. prostor v bližini kavarne, in t.i. vojvodsko kopališče. Obe lokaciji so obnovili na podlagi natančnega pregleda dokumentov in fotografij, ki segajo v obdobje konca 19. stoletja, in zvestobe takratnim načrtom. Kot je dejala direktorica muzeja Miramarskega gradu in parka Andreina Contessa na današnjem odprtju, se je obnova začela pred letom dni, ko so potrpežljivo ponovno zarisali gredice in uredili veliko število rastlin različnih vrst. Pri tem so opravili natančno filološko delo, ki sloni na trdni analizi virov, prav tako so bili zelo pozorni do vrednot trajnosti. Obnavljanje drugih predelov parka se nadaljuje, medtem ko je spodnji parter že zdaj na voljo obiskovalcem, vodeni ogledi vojvodskega kopališča pa se bodo začeli septembra.