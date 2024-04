V soboto so se Nabrežinci in drugi pesniški navdušenci sprehodili po Ribiški poti, kjer so lahko na izbranih mestih prisluhnili Iliji Oti in Lari Komar, ki sta brala verze domačega pesnika Iga Grudna. Posvetili so se predvsem pesmim, ki so povezane z obalo, njenimi ljudmi in razgledi.