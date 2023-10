Obisk v sežigalnici odpadkov

V tržaški sežigajo večinoma deželne smeti (80 odstotkov), ki jih občani mečemo v zabojnike za ostale odpadke, ker jih ni mogoče reciklirati. V soboto, 28. 10., je tržaška sežigalnica v Ulici Errera odprla vrata za širšo publiko.

Odpadki gredo najprej skozi radiometrični pregled, nato pa jih spustijo v jamo, od koder jih potem zajamejo z ročico in vržejo v eno od treh gorečih peči. Odpadki gredo nato skozi rešetke, kjer gorijo, najprej s pomočjo plina, in ustvarjajo prah ter toploto. Toplota segreje vodo in tako nastane para, ki vrti turbino, ta pa ustvarja električno energijo, ki jo takoj spustijo v omrežje.

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.