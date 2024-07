Tržaška obalna straža zadržala ladjo zaradi hudih kršitev

Tržaška obalna straža je v sredo zadržala tovorno ladjo, ki je bila privezana v pristanišču Porto Nogaro. Skupno je tako v letu 2024 obalna straža zaradi hudih kršitev pravil o zaščiti človeških življenj na morju, varnosti plovbe in zaščiti okolja, zadržala dvanajst ladij.

V zadnjem primeru gre za tovorno ladjo, ki pluje pod zastavo države Vanatu. Zgrajena je bila leta 1996, tehta pa 2905 ton. V Portu Nogaru je bila že več dni, nanjo so natovarjali les in jeklene kolute. Odpluti bi morala proti Malti.

Med priplutjem je nastala okvara na motorju, zaradi česar so morali ladjo v pristanišču Porto Nogaro ustaviti več kot deset dni. Pripadniki obalne straže so jo pregledali, pri čemer so odkrili hude pomanjkljivosti, ki zadevajo pripravo in usposobitev posadke za nujne razmere ter učinkovitost reševalne opreme in protipožarnih sredstev. Ladja bo lahko ponovno odplula, ko bodo odpravili nepravilnosti, pri čemer jo bodo pripadniki obalne straže spet obiskali.