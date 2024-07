V sredo se je zaključil 43. filmski festival Sergio Amidei, ki je na projekcije na goriškem Travniku, na srečanja z avtorji in filmske delavnice privabil okrog štiri tisoč ljudi. Na zadnjem večeru so razglasili zmagovalca festivala, in sicer film Anatomija padca, ki je dobil nagrado za najboljši scenarij Sergio Amidei. Že znani pa so datumi prvega čezmejnega festivala Amidei, ki bo v okviru EPK 2025 potekal med 17. in 23. julijem.