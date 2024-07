Na območju požara med Trsteljem in Kačnikom na delu tudi gozdarji

Požar, ki je v četrtek izbruhnil na Krasu in je trenutno po navedbah pristojnih služb pod nadzorom, je po prvih ocenah zajel okoli 150 hektarjev pretežno mešanega gozda. V luči tega so zaposleni pri družbi Slovenski državni gozdovi in Zavodu RS za gozdove danes začeli z opravljanjem nalog, kot je obsekavanje gozdnih cest.

Kot so sporočili iz Civilne zaščite za severno Primorsko, so gozdarji iz zavoda za gozdove danes na podlagi odredbe poveljnika Civilne zaščite RS Srečka Šestana prevzeli koordinacijo del na območju požara med Trsteljem in Kačnikom.

Skupaj z zaposlenimi v podjetju za upravljanje državnih gozdov in drugimi izvajalci so tako začeli z izvajanjem obojestranskega obsekavanja gozdnih cest in protipožarnih presek oz. mulčanja ter košnje sredine vozišča. Na najbolj kritičnih mestih ob gozdnih prometnicah odstranjujejo tudi posamezna drevesa ali skupine dreves, ki onemogočajo prehod intervencijskim vozilom.

Po informacijah zavoda je na delu požarišča pod Trsteljem gorelo že leta 2013, tokrat pa je ogenj zajel okoli 150 hektarjev pretežno mešanega gozda. »Na zavodu bomo še naprej spremljali situacijo na območju požara in po najboljših močeh prispevali k omejevanju škode,« so zagotovili.

Škodo po požaru si bo v ponedeljek skupaj s predstavniki zavoda ogledala tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić.

Požar, ki je v četrtek izbruhnil pod hribom Trstelj na Krasu, je po zadnjih informacijah intervencijskih služb lokaliziran. Operativni vodja intervencije Blaž Rogelja je v opoldanski izjavi dejal, da imajo požar »popolnoma pod nadzorom«. Trenutno poteka sanacija požarišča, na terenu je še vedno več kot 400 gasilcev. Aktivnosti na požarišču bodo tekle še v soboto, nato pa bo sledila požarna straža.