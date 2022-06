Stara ura na zvoniku v Boljuncu ni nikoli zatajila. Danes jo sicer nadomešča električna. 86 let kasneje se je z avtom po Gorici, kot Boljunčani pravijo vaškemu trgu, peljal Silvester Metlika. Leta 2001 so obnavljali stopnišče turna, ura je ležala na njegovem dnu. Zalotil je domačina, ki je nameraval staro uro zavreči, in ga pregovoril, da jo odpelje na njegov dom. Odločil se, da jo s pomočjo Stojana Glavine in Rajka Maverja - Lore sestavi in razišče njeno zgodovino.