Od Nice do Gorice: v treh večerih 1500 gledalcev

Včeraj zvečer je v novem amfiteatru SNG v Novi Gorici zaživela še zadnja izmed treh ponovitev glasbeno-gledališke predstave Od Nice do Gorice - Čezmejna ljubezen. Predstavo sooblikujejo profesionalni igralci in statisti ter 130 pevcev in pevk iz različnih goriških zborov iz Italije in Slovenije, ki so nastopili ob spremljavi GO! Borderless orchestra pod vodstvom dirigenta Mirka Ferlana.

V treh večerih - od sobote do ponedeljka -, je novi amfiteater gostil okrog 1500 gledalcev. Sobotno predstavo pa je žal prekinilo slabo vreme, preostala večera pa sta publiko skozi zgodbo o ljubezni, ki ne ve za »nobeden konfin« popeljala na obisk ključnih trenutkov goriške preteklosti. Fotografije je posnel Carlo Sclauzero.