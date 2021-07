Odslej na ogled tudi stanovanje Amedea Savojskega

Miramarski grad ima novo atrakcijo. Najnovejša pridobitev najpomembnejše tržaške kulturne znamenitosti je stanovanje Amedea Savojskega, vojvode Aoste, ki je v gradu stanoval med letoma 1931 in 1937, njegova soproga vojvodinja Anna Orleansa s hčerkama pa celo do sredine leta 1943. Nova muzejska ureditev je nastajala dobro leto dni, arhitekturni biro GTRF pa je ovrednotil dragocene kose secesijskega pohištva, ki sta si jih zakonca izbrala za opremo njunega začasnega bivališča. Obiskovalci bodo po novem v gradu lahko občudovali unikatno pohištvo iz tridesetih let prejšnjega stoletja.