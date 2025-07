Olimpijada klanf postregla z obilico zabave

Osemnajsta Olimpijada klanf, ki jo je priredilo društvo Spiz, je v soboto, 26. julija popoldne v tržaškem kopališču Ausonia postregla z obilico zabave in dobre volje, ki je v vročih poletnih dneh še kako dobrodošla. V vodo je po ustaljeni navadi skočila res pisana druščina, od čisto majhnih otrok do starejših (vpisanih je bilo skupno 171), od posameznikov v odlični formi do takih, ki si vedno znova radi izmišljajo nove, izvirne skeče. Na najbolj norem tržaškem tekmovanju ima namreč ustvarjalnost od samega začetka poglavitni pomen