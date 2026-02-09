Salvini o žičnici: Občina Trst se mora odločiti

Sredstva za gradnjo kabinske žičnice so zagotovljena in bi lahko bila sproščena. A to je odvisno tudi od Občine Trst, ki se mora odločiti, kateri projekt namerava peljati naprej. To je zvečer novinarjem v Trstu povedal minister za infrastrukturo Matteo Salvini, ki se je v mestu udeležil dogodka na temo pristanišč, v torek zjutraj pa bo na spominski svečanosti za žrtve povojnega nasilja pri bazovskem šohtu. Na vprašanje o žičnici je odgovarjal zelo diplomatsko in brez velikih besed ter obljub, ki jih je Tržačanom podal med svojim zadnjim obiskom decembra 2024. Kot je povedal, je o tem projektu govoril tudi z ministrom za finance Giancarlom Giorgettijem, s katerim je v fokus postavil možnost prerazporejanja sredstev iz drugih infrastrukturnih projektov, ki bi jih lahko preložili v prihodnost. Na ta način bi lahko, če smo prav interpretirali Salvinijev odgovor, zagotovili sredstva za začetek tržaškega projekta. Ob tem je sicer večkrat dodal, da zdaj pričakuje odločitev Občine Trst glede tega, kateri projekt želi uresničiti. »Ko mi župan ali predsednik dežele predstavi konkreten projekt, je moja naloga, da poiščem potrebna finančna sredstva in pospešim postopke pridobivanja dovoljenj,« je rekel minister. Zdaj je na potezi občina, je dodal. Ta se mora odločiti, če želi kabinsko žičnico, ki bo peljala samo skozi Staro pristanišče, ali tisto, ki bi povezovala Trst s Krasom.