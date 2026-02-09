Z dobrodelnim tekom in predajo ključev se je začel Tržaški pust

Ključi mesta so že v rokah kralja in kraljice letošnjega Tržaškega pusta, podpisan je tudi sporazum, ki določa, da bodo nekdanji sovražniki, tržaški in miljski pustarji, odslej sodelovali. Praznovanje v Trstu se torej lahko začne.

Predaja ključev je potekala v nedeljo dopoldne na Velikem Trgu, kralju in kraljici - ti sta letos Alessandro Tramarin in Gabriella Zorzenoni - jih je vročil tržaški občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi ob prisotnosti predsednice Odbora za koordinacijo Tržaškega pusta Alessandre Orlich ter miljskega kralja Giovannija Derina in botre pusta Debore Maier.

Še pred predajo ključev pa je po tržaškem mestnem središču tekalo več kot 700 udeležencev letošnje pustne Bavisele za Fundacijo Burlo Garofolo. Prirediteljici tekaškega dogodka, društvi Miramar in Trieste Atletica, sta s pustno in božično Baviselo skupaj zbrali sedem tisoč evrov.

Ošemljeni tekači vseh starosti so na nedeljski Baviseli pretekli približno štiri kilometre dolgo pot, ki se je vila po središčnih mestnih ulicah: od mestnega nabrežja skozi Terezijansko četrt, Ponteroš in vse do Drevoreda 20. septembra. Tekače je spremljala glasba Bande Berimbau in skupine Ritmocentro. Po njihovem prihodu na cilj na Velikem trgu se je godcem pridružila skupina Gugge fa fraja, tu so predsedniku Fundacije Burlo Garofolo Gabrieleju Contu vročili simboličen ček v vrednosti zbranih sredstev.