Otroci so postali »kraški zidarji« za en dan

Otroci, starši in mentorji so se v soboto udeležili druge celodnevne akcije popravljanja suhega zidu v Živem muzeju Krasa pri Sežani, v sodelovanju s Partnerstvom kraške suhozidne gradnje.

Pri akciji je sodelovalo okrog sto otrok iz osnovnih šol Srečka Kosovela v Sežani, Bogomirja Magajne v Divači, Dragomirja Benčiča v Hrpeljah, Antona Šibelja v Komnu, osnovne šole Frana Milčinskega ter nižje srednje šole Sv. Cirila in Metoda na Katinari, nižje srednje šole Simona Gregorčiča v Dolini, sežanskega vrtca ter osnovne šole Primoža Trubarja in vrtca Ubalda Vrabca v Bazovici.

Osnovnošolci in srednješolci so navdušeno poprijeli za delo in se popolnoma vživeli v vlogo kraških zidarjev.