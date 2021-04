Na veliko noč so se po raznih štandreških domačijah zvrstila doživeta tekmovanja v »šticanju«, med katerimi so družinski člani ciljali trdo kuhana jajca s kovanci. »Šticanje« pirhov na daljavo je tudi letos priredilo kulturno društvo Otona Župančiča, ki je prejšnje dni domačine tudi povabilo, naj članom posredujejo posnetke okrašenih pirhov. Posnetke so objavili na Facebook strani društva.