Potem ko je pandemija dve leti zapored preprečila izvedbo tradicionalne pobude, so v Križu na velikončno nedeljo znova izvedli tradicionalno tučenje jajc. Gre za starodavni velikonočni običaj, ki ga v različnih slovenskih krajih – od slovenske Istre in Primorske mimo Dolenjske, Bele krajine vse do Posavja – vsako leto obnavljajo na velikonočno nedeljo. Običaj, katerega cilj je s kovancem zadeti pirh, se ponekod odvija v domačem okolju, drugje pa v gostilnah ali po velikonočni maši.