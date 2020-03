V Peterlinovi dvorani so štirim podiplomskim študentom inženirstva podelili štipendije iz Sklada Albina Ločičnika. Na razpis je prijavilo 9 študentov, med katerimi ni bilo kandidatov iz prvih letnikov univerze. Letos so finančno podporo v višini 1000 evrov prejeli Katerina Cufar, Luka Gregori, Andrej Labiani in Veronika Pučnik.