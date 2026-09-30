Poklonili so se padlim vaščanom

Z nedeljsko proslavo, na kateri je imel osrednji govor Jernej Šček, se je zaključil niz dogodkov, ki so ga ob 80-letnici vaškega spomenika v Trebčah sooblikovale vaške organizacije. Povorka je v nedeljo pozno dopoldne iz Ljudskega doma prišla pred trebenski spomenik padlim, postavljen pred 80 leti, z venci, zastavonošami, taborniki RMV, učenci COŠ Pinka Tomažiča, Kombinatkami, godbo Viktor Parma in nošami, jo je v prekrasnem jesenskem jutru pričakala številna množica. Krajši program je oblikoval Ženski pevski zbor Kombinat iz Ljubljane, ki so se mu ob sklepnem Vstajenju Primorske pridružili osnovnošolci in občinstvo.