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Spomeniki

Poklonili so se padlim vaščanom

V Trebčah so v nedeljo počastili 80-letnico postavitve spomenika

FotoDamj@n |
Trebče |
30. sep. 2026 | 12:00
    Poklonili so se padlim vaščanom
    Poklonili so se padlim vaščanom
    Poklonili so se padlim vaščanom
    Poklonili so se padlim vaščanom
    Poklonili so se padlim vaščanom
    Poklonili so se padlim vaščanom
    Poklonili so se padlim vaščanom
    Poklonili so se padlim vaščanom
    Poklonili so se padlim vaščanom
    Poklonili so se padlim vaščanom
    Poklonili so se padlim vaščanom
    Poklonili so se padlim vaščanom
    Poklonili so se padlim vaščanom
    Poklonili so se padlim vaščanom
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Z nedeljsko proslavo, na kateri je imel osrednji govor Jernej Šček, se je zaključil niz dogodkov, ki so ga ob 80-letnici vaškega spomenika v Trebčah sooblikovale vaške organizacije. Povorka je v nedeljo pozno dopoldne iz Ljudskega doma prišla pred trebenski spomenik padlim, postavljen pred 80 leti, z venci, zastavonošami, taborniki RMV, učenci COŠ Pinka Tomažiča, Kombinatkami, godbo Viktor Parma in nošami, jo je v prekrasnem jesenskem jutru pričakala številna množica. Krajši program je oblikoval Ženski pevski zbor Kombinat iz Ljubljane, ki so se mu ob sklepnem Vstajenju Primorske pridružili osnovnošolci in občinstvo.

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