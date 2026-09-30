Pri Žavljah ukradli 120 kilogramov bakra

Karabinjerji s poveljstva v Ulici Hermet so aretirali trojico tatov bakra. Državljani Romunije so pretekli četrtek popoldne vdrli v prostore podjetja Gala Logistica pri Žavljah z namenom kraje bakrenih žic. Ko so videli, da so jih opazili nekateri delavci, so se tatovi pognali v beg, nanje pa so čakali karabinjerji, ki so jih pri priči aretirali. Karabinjerji so ugotovili, da so tatovi odtujili za 120 kilogramov bakrenih žic. Ukradeno blago so vrnili zakonitemu lastniku. Obenem so opravili pregled njihovega vozila, kjer so našli še 25 kilogramov bakrenih žic in razno orodje za vlamljanje. Skupna vrednost bakra je znašala okoli 1700 evrov, obenem so karabinjerji trojici zasegli 915 evrov v gotovini. Tatove so nato odvedli v pripor v koronejski zapor.