V Feiglovo knjižnico se vračajo pravljične urice

V ponedeljek, 5. oktobra, ob 17.30 se v Feiglovo knjižnico vračajo pravljične urice. Med šolskim letom njene prostore vsak ponedeljek spremenijo v pravi brlog, poln pravljic in pravljičnih junakov. Ob poslušanju zgodb otroci vadijo razumevanje in bogatijo besedni zaklad, kar je še posebej pomembno za tiste, ki odraščajo v dvojezičnem okolju. Pravljice jih na prijeten in zabaven način učijo tudi o prijateljstvu, pogumu in radovednosti ter o tem, kako se spoprijeti z izzivi in težavami.

Sezono bo odprla Katerina Ferletic s kamišibajem Pika Nika, priredbo zgodbe Achille il Puntino Guie Risari. Zgodba pripoveduje o modri piki, ki zraste v razigrano deklico. V naslednjih tednih se bodo zvrstili še Bogdan Podveršič, Katerina Citter, Sofia Gergolet, Ljuba Krušič, Pia Lešnik in Melita Malalan. Po dolgih letih se jim bo znova pridružila tudi priljubljena pripovedovalka Barbara Rustja. Vsak od njih bo v knjižnico prinesel svoj slog pripovedovanja in izbor pravljic, zato bo tudi letošnji program pester.

Vsaki pravljici bo sledila kratka ustvarjalna delavnica, ki jo bo pripravila knjižničarka Breda Bertalanič. Otroci bodo risali, barvali ali izdelovali predmete, povezane s slišano zgodbo. Tako bodo postali dejavni soudeleženci pravljičnih uric, zgodbe pa bodo zaživele tudi v njihovih izdelkih.Pravljične urice bodo v Feiglovi knjižnici potekale vsak ponedeljek do vključno 23. novembra. Po premoru se bodo znova začele 11. januarja. Vstop je prost, vabljeni so otroci od tretjega leta starosti in njihove družine.