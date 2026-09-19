Ubald Vrabec v državni knjižnici v Trstu

Razstava Ubald Vrabec, njegova glasba, njegov čas / la sua musica, il suo tempo, ki so jo postavili v Državni knjižnici Stelio Crise v slovenščini in italijanščini prikazuje celotno podobo slovenskega glasbenika, ki je zaznamoval glasbo in kulturo 20. stoletja.

S pomočjo dokumentov, fotografij, rokopisov, publikacij in arhivskega gradiva razstava prikaže celovit portret osebnosti, ki je pomembno zaznamovala zgodovino tržaške in slovenske glasbene kulture.

Razstava bo v državni knjižnici v Trstu na ogled do 2. oktobra.