Odkrili 40 tabel z ledinskimi imeni

V soboto so v naseljih Boršt, Zabrežec, Jezero in Hrvati odkrili okrog 40 tabel z ledinskimi imeni. Table iz jekla korten z imeni raznih predelov vasi pa že marsikje stojijo in opozarjajo na zgodbe ljudi. Nastopil je Pihalni orkester Ricmanje, v nošo oblečeni Irene in Sanja sta recitirali srčno pesem posvečeno breškim vasem, ki so jo napisali člani dramske skupine, na frajtonarco je zaigral Mitja Tull in z njim so zapeli tudi vsi zbrani, za njimi pa še domači Mešani pevski zbor Slovenec - Slavec pod vodstvom Danjela Grbca. Starejši občani Marija Sedmak, Marija Čač in Ludvik Horvat so nato v spremstvu narodnih noš odkrili tablo, vikar Kunaver pa jo je blagoslovil.