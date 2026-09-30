Parada ponosa prihaja v Videm

Glavno furlansko mesto bo v soboto, 3. oktobra, gostilo FVG Pride, osrednji dogodek LGBTQI+ skupnosti v Furlaniji - Julijski krajini. Parada je deležna pokroviteljstva Občine Videm, so sporočili z občine. Zbiranje se bo v soboto začelo med 14.30 in 15. uro v videmskem Parku Moretti, od koder se bodo z mavričnimi barvami sprehodili po mestnem središču (Trg 26. julija, Ul. Poscolle, Trg Matteotti, Ul. Mercatovecchio, Trg Libertà, Ul. Manin, Trg Patriarcato, Trg Duomo , Ul. Savorgnana in Trg 20. septembra) ter se naposled spet vrnili na izhodiščno točko, kjer bo tudi Pride Village.V Parku Moretti se bodo od 18. ure dalje za mikrofonom zvrstili razni govorniki, uro zatem bo čas za umetniški program, ki bo vrhunec doživel s koncertom skupine Fucksia (20.30), kateremu bo ob 22. uri sledil zaključni DJ set.

Iz Trsta prirejajo tudi skupni odhod v Videm in sicer z vlakom, ki s tržaške glavne železniške postaje krene ob 12.22, skupni povratek iz Vidma pa bo ob 21.54. Več informacij o dogajanju na paradi ponosa je na voljo na profilih @fvgpride.