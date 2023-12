Božična kotalkarska revija Hits & Skates športnega društva Polet je v soboto, 9. decembra in v nedeljo, 10. decembra navdušila številne gledalce, ki so napolnili kotalkališče na Pikelcu na Opčinah. Na ploščadi se je zvrstilo okrog sedemdeset kotalkaric in kotalkarjev od 3. do 24. leta starosti.