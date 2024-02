Oddelek za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice je v sredo, 7. februarja, od 10. rojstnem dnevu priredil pravljični maraton za mlade bralce. Poseben praznični dan je bil prežet s pravljicami, ustvarjanjem, spoznavanjem pisateljev in pisateljic, pesnikov in pesnic, ilustratorjev in ilustratork, igralk in igralcev, pripovedovalk in pripovedovalcev in na koncu še s sladkanjem s krofi.