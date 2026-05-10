Praznik znanstvene in tehnične ustvarjalnosti Maker Faire

Na Velikem trgu se danes zaključuje trinajsti sejem znanstveno-tehnične ustvarjalnosti Maker Faire, ki ga prireja Mednarodni center za teoretično fiziko ICTP v sodelovanju z Občino Trst. Dvodnevni dogodek je bil včeraj že ob odprtju zelo dobro obiskan. Na svoj račun so prišli zlasti otroci in mladi, ki so skoraj na vsaki stojnici z igranjem spoznali nove tehnologije, a tudi drugi obiskovalci, ki so spremljali predavanja in pred marsikaterim izumom ostali brez besed. Skupno vodilo je bilo tudi letos spoštovanje okolja.