Zaprli bodo cesto in omejili dostop do morja

V teh dneh se v Križu začenja nova faza infrastrukturnih del, s katerimi napeljujejo vodo od pokopališča do vinogradov v bregu in ob tem urejajo kanalizacijo za stanovalce ob cesti za Brojnico. Stroji bodo zabrneli ob boljšem vremenu, saj je zaradi dežja gradbišče v zadnjih dneh mirovalo. Na zgornjem delu cestnega odseka med pokopališčem in vinogradi pa je že v veljavi začasna cestna zapora. Dela na tem odseku naj bi trajala skupno 60 dni oziroma se bodo predvidoma zaključila do 4. julija. Zaprtje zgornjega dela odseka pa bo za daljši čas onemogočilo dostop po cesti za Brojnico iz vasi do morja, sicer bo tamkajšnjim stanovalcem vožnja dovoljena.

Napoved o zapori ceste, ki zahodni Kras povezuje z morjem, je med domačini pred nedavnim sprožila skrbi. Na srečanju, ki ga je aprila priredil rajonski svet za zahodni Kras, so o tej pridobili vse potrebne informacije in se naposled izrekli za zaprtje v poletnem času, saj bi drugače dela na vodovodnem omrežju zamrznili in jih nadaljevali le jeseni. Vinogradniki bi potemtakem dlje čakali za priključitev na vodovodno omrežje, poleti pa bi se težje izognili posledicam suše. Od četrtka in predvidoma do najkasneje 27. junija bo omejen promet tudi na krajšem cestnem odseku (180 metrov) v Ulici Pucino pred hišno številko 5 zaradi okvare na električnem omrežju. Cestni odsek bo zaprt ob dneh in urnikih izvajanja del, tamkajšnjim stanovalcem bo vožnja dovoljena.