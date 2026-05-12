Kdo bo novi upravitelj športne dvorane PalaRubini?

Občina Trst pripravlja nov razpis za podelitev koncesije za upravljanje športne dvorane PalaRubini. V njej za zdaj še domuje klub Pallacanestro Trieste, čigar usoda je zelo negotova. Sedanja koncesija poteče 30. junija, a do danes tržaški košarkarski klub ni predložil nobenega predloga za nadaljnje upravljanje objekta v Ul. Flavia. Kot so pojasnili v tiskovnem sporočilu so na Občini Trst pripravljeni na dialog z vodstvom kluba Pallacanestro Trieste, dosedanja medsebojna srečanja pa niso razkrila, kakšna bo usoda košarkarskega kluba. Tudi sinočnje tiskovno sporočilo kluba Pallacanestro Trieste potrjujej veliko negotovost in ne razkriva, ali bo ekipa prihodnjo sezono igrala v A-ligi, A2-ligi ali B-ligi ...

Nadalje Občina Trst še pojasnjuje, da klubu Pallacanestro Trieste ne bo izplačala prispevka v višini 342.000 evrov, ki so bili primarno namenjeni izboljšavam in izrednemu vzdrževanju tržaške športne dvorane. Temu znesku bo Občina Trst dodala dodatnih 900.000 evrov (skupno torej 1.242.000 evrov) za izredna vzdrževalna dela. Tem je treba dodati že predvidenih 250.000 evrov za nova zasilna stopnišča, medtem ko sta Dežela FJK in fundacija CRTrieste namenili 395.000 evrov za obnovo razsvetljave dvorane PalaRubini.