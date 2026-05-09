Zaživela je letošnja Majenca

V petek, 8. maja, se je v Dolini s tradicionalnim odprtjem razstav in podelitvijo nagrad za najboljša vina in olja začela letošnja Majenca.V prostorih društva Valentin Vodnik je na ogled razstava domačih oziroma okoliških umetnikov, v prenovljenih prostorih Srenje Dolina so izobešene fotografije Roberta Valentija in Ervina Skalamere, v kleti iste stavbe, torej v stari torkli, pa predstavlja svoje dejavnosti Društvo slovenskih čebelarjev – Trst. Nagradili so zmagovalce 70. občinske razstave vin, 29. občinske razstave ekstra deviškega oljčnega olja in 14. pokrajinske razstave ekstra deviškega oljčnega olja.