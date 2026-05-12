Narvaez zmagovalec četrte etape, Ciccone v rožnatem

Ekvadorec Jhonatan Narvaez je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke po Italiji. Sotekmovalec slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja iz moštva UAE Team Emirates je bil najmočnejši v ciljnem sprintu večje ubežne skupine, rožnato majico vodilnega pa je oblekel Italijan Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

Kolesarska karavana na letošnji italijanski pentlji se je po treh uvodnih etapah v Bolgariji vrnila na Apeninski polotok. Na razgibani in 138 km dolgi preizkušnji od Catanzara do Cosenze v dolžini 138 km se je selekcija naredila na več kot 15 km dolgem vzponu na Cozzo Tunno.Odločitev o etapnem zmagovalcu je padla šele v zaključnem sprintu, kjer je največ moči imel 29-letni Južnoameričan in dosegel svojo tretjo etapno zmago na Giru.

Za njim sta se uvrstila Venezuelec Orluis Aular in Ciccone. Slednji je bil po treh etapah v Bolgariji na skupno petem mestu, do današnje etape vodilni v skupni razvrstitvi, Urugvajec Guillermo Silva (Astana), pa je v cilj prišel šele v tretji skupini z več kot 12-minutnim zaostankom, potem ko je povsem omagal na najzahtevnejšem delu današnje trase.Ciccone ima v skupni razvrstitvi štiri sekunde pred tremi najbližjimi zasledovalci. Med njimi so Švicar Jan Christen, Nemec Florian Stark in Kolumbijec Egan Bernal. Slednji je leta 2019 slavil na Touru, dve leti kasneje pa še na Giru.V sredo bo na sporedu 203 km dolga preizkušnja med krajema Praia a Mare in Potenza.Slovenski kolesarji ne nastopajo na letošnjem Giru.