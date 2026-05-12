Še zadnji objem in padel je maj (foto in video)

Na dolinski Gorici se je nocoj množica Dolinčank in Dolinčanov ter ostalih obiskovalcev poslovila od letošnje Majence. Zaigral je Pihalni orkester Breg, padel je mali otroški maj ob odru, preden je na vaški trg padel tudi mogočni maj, pa so se pod njim zbrali parterji in parterce z županjo Ivano Antler in županom Erikom Kofolom. Okrog njih so se razvrstili ostali člani fantovske in dekliške ter drugi sovaščani. V skupnem objemu so občuteno zapeli priljubljeno pesem Eno drevce mi je zraslo, ki je zadonela že v noči na nedeljo, ko so maj dvignili.

Z varnostne razdalje so nato počakali, da je maj naposled zgrmel na tla, takrat pa so se v njegovo okrašeno krošnjo zagnali najmlajši. Najhitrejši in najbolj pogumni so tako prišli do majskih limon, pomaranč in zastavic.