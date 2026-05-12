Pri Krutu širijo delovanje in načrtujejo odkup sedeža

Društvo za socialno promocijo Krut se je na novem sedežu v Ulici svetega Frančiška dodobra udomačilo in načrtuje njegov odkup. Pritlični prostori na hišni številki 20, kjer je dolga desetletja domovala Tržaška knjigarna, so tako kot ostala nadstropja v lasti nepremičninske družbe Dom, če se bo vse izteklo po pričakovanjih, pa bodo do poletja dobili novega lastnika – Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje (Krut).

O odkupu je tekla beseda na ponedeljkovem občnem zboru Kruta, ki ga je vodila predsednica Mirna Viola. Spomnila je, da je bila lani društvu »končno priznana vloga«, ki jo odigrava na družbenem področju in zlasti za dobrobit starejših generacij: Krut je bil tako vključen med primarne ustanove Slovencev v Italiji, kar mu omogoča prejemanje redne dotacije iz zaščitnega zakona. Z njo je društvo okrepilo prisotnost v Gorici, kjer je po novem pisarna na Korzu Verdi 51 odprta vsako sredo.

Krut, ki ima danes približno 300 članov, se je uspešno prijavil na razpis, s katerim dežela pomaga pri nakupu sedeža tistim društvom, ki se prvenstveno ukvarjajo z aktivnim staranjem. »Odkar smo se sredi leta 2023 preselili v te prostore, smo veliko vložili vanje, da bi bili čim bolj primerni za naše dejavnosti,« je za Primorski dnevnik pojasnila Viola, »zato želimo tu tudi ostati in smo lastniku predlagali odkup.«