Na odprtem morju pri Lignanu našli truplo pogrešanega 63-letnika

Na odprtem morju, kakih 10 kilometrov od Lignana, so včeraj našli truplo pogrešanega 63-letnega videmskega gostinca Lorisa Chittara. Za njim so se v ponedeljek popoldne, ko je v Lignanu skočil v morje s svojega gliserja, izgubile sledi in je nato stekla obsežna iskalna akcija. Na pomoč je poklicala partnerka, ki je bila z njim na čolnu in ga ni več videla. Njegovo truplo je včeraj ob 20.12 opazila posadka ribiškega čolna, ki je plula proti Maranu. Nemudoma so obvestili obalno stražo. S patruljnim čolnom so truplo prepeljali v pristanišče in ga izročili pristojnim oblastem. Že po prvih domnevah je kazalo, da gre za pogrešanega 63-letnika, nato so ga prepoznali svojci.