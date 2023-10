Predsednica Nataša Pirc Musar v svetoivanskem Narodnem domu

V sredo, 11. oktobra, je slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, ki je bila na obisku v Trstu, odkrila napis na svetoivanskem Narodnem domu. Na vrtu je skupaj s predsednikom FJK Massimilianom Fedrigo in tržaškim županom Robertom Dipiazzo posadila lipo v znak prijateljstva in dobrososedskih odnosov. V notranjih prostorih je nagovorila prisotne in so nastopili dijaki in dijakinje svetoivanske prvostopenjske srednje šole sv. Cirila in Metoda. Pred tem je na stadionu 1. maja odgovarjala na vprašanja slovenskih dijakov.