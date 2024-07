Čevapčiči so bili v minulem vikendu protagonisti v vrtu Sartoriovega muzeja v Trstu, kjer je Slovensko stalno gledališče v nizu Let’s Play predstavilo poskočno dvojezično slovensko-italijansko monodramo Chevap.chef, katere besedilo so ustvarili Sabrina Morena, Martin Lissiach, Eva Mauri in Franko Korošec, ki tudi nastopa v vlogi mednarodnega kuharskega mojstra s sedmimi zvezdami.