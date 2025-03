Prenovljeni nabrežinski trg predali namenu

V Nabrežini so v petek, 21. marca, pod večer, predali namenu prenovljeni, sodoben, arhitekturno inovativen in eleganten, vaški trg. Zbrane je nagovoril devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec, zaigrali so člani Godbenega društva Nabrežina in zapeli otroci osnovne šole Virgila Ščeka iz Nabrežine. Sledila je zdravica. Predstavili so tudi skulpturi Il rumore del silenzio (Hrup tišine) in Segno arcaico (Arhaični znak), ki sta delo kiparskih mojstrov Edija Carrerja in Alberta Fiorina s študentom Zenom Conzatom, ki sta nastala na čezmejni rezidenci in delavnici sodobnega kiparstva v sklopu Muzeja nabrežinskega kamna in kamnolomov Kamen.