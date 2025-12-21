»Mikija Mustra danes bere že četrta generacija«

Dark Theme

Ob besedi »Zvitorepec« marsikdo v Sloveniji pomisli še na Trdonjo in Lakotnika ter si morda pričara tisti domači občutek odraščanja ob stripovskih dialogih, smešnih dogodkih in Mustrovih šalah na račun odraslih. Letos je 22. novembra minilo sto let od rojstva Mikija Mustra, slovenskega ilustratorja in striparja »naše mladosti«. V Sloveniji je odslej ta dan tudi nacionalni dan stripa – v spomin in čast ustvarjalcu, ki je s stripom naredil nekaj, česar ni uspelo nikomur drugemu. Ostal je živ skozi štiri bralske generacije in naj bi po besedah našega sogovornika prodal približno milijon izvodov.

Z Aleksandrom Buhom, lastnikom Strip.art.nice Buch in človekom, ki je zadnjih petnajst let skrbel za ponatise Mustrovih del, smo se pogovarjali tik pred stoto obletnico in v času, ko je bil Muster končno v središču dogajanja. Priložnostna poštna znamka je izšla že v začetku leta, Mladinsko gledališče v Ljubljani je januarja letos premierno uprizorilo predstavo o stripovskih junakih, spominski kovanec Banke Slovenije je v obtok vstopil konec novembra, razstava v Mestnem muzeju Ljubljana je odprta do 22. februarja 2026, NUK odpira razstavo drobnega tiska, po Sloveniji pa se vrstijo razstave in dogodki. Toda z Buhom hitro ugotoviš, da to ni le praznično obujanje spominov. V njegovem odnosu do Mustra je veliko osebnega entuziazma, pa tudi precej trezne grenkobe do sistema, ki je strip dolgo obravnaval kot nekaj postranskega. Slovenci v Italiji Mikija Mustra ne poznajo tako dobro kot bralci v Sloveniji. Kako bi ga predstavili nekomu, ki se z njim sreča prvič? Miki Muster je daleč najbolj znan slovenski avtor stripa. Če malo »čez palec« ocenim, je v Sloveniji prodal okoli milijon svojih knjig. Govorim o prodaji, ne o nakladah. Z nakladami se avtorji radi hvalijo, a to pogosto nima zveze s tem, koliko se dejansko bere. Muster pa je razprodal praktično vse. Zaradi njega se je kar precej ljudi sploh odločilo delati stripe. In danes ga bere že četrta generacija. Mladih bralcev ne moti, da so nekatere zgodbe stare več kot sedemdeset let – rahlo arhaične so, ampak zanimanje ostaja.

Miki Muster (1925-2018), največja legenda slovenskega stripa (BUCH)