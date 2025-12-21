Športna nedelja: danes v ospredju nižje nogometne deželne lige

NOGOMET
1. AMATERSKA LIGA
14.30 v Sovodnjah: Sovodnje – Costalunga
2. AMATERSKA LIGA
14.30 v Bazovici: Zarja – Campanelle
3. AMATERSKA LIGA
14.30 v Pierisu: Pieris – Primorec
14.30 v Križu: Vesna – Aris San Polo
14.30 v Doberdobu: Mladost – ISM Gradisca
14.30 pri Domju: Domio B – Primorje 1924
ODBOJKA
MOŠKA D-LIGA
17.00 v Repnu: SloVolley Studio Vegliach – CUS
NAMIZNI TENIS
D2-LIGA
10.00 v Zgoniku: Kras – TT Isontino
D3-LIGA
11.30 v Zgoniku: Kras B – San Giovanni B
TENIS
ZIMSKA LIGA, 4. KATEGORIJA (Ž)
10.00 na Padričah: Gaja – TC Triestino A
ZIMSKA LIGA, 4. KATEGORIJA (M)
15.30 na Padričah: Gaja – Polisportiva San Marco