Nedelja, 21 december 2025
Športna nedelja

Športna nedelja: danes v ospredju nižje nogometne deželne lige

Ob 17. uri v repenski telovadnici na igrišču tudi odbojkarji SloVolleyja Studio Vegliach v D-ligi

Spletno uredništvo |
FJK |
21. dec. 2025 | 9:55
    Športna nedelja: danes v ospredju nižje nogometne deželne lige
    Nogometaši Zarje bodo danes v Bazovici gostili mestnega tekmeca Campanelle (FOTODAMJ@N)
NOGOMET

1. AMATERSKA LIGA

14.30 v Sovodnjah: Sovodnje – Costalunga

2. AMATERSKA LIGA

14.30 v Bazovici: Zarja – Campanelle

3. AMATERSKA LIGA

14.30 v Pierisu: Pieris – Primorec

14.30 v Križu: Vesna – Aris San Polo

14.30 v Doberdobu: Mladost – ISM Gradisca

14.30 pri Domju: Domio B – Primorje 1924

ODBOJKA

MOŠKA D-LIGA

17.00 v Repnu: SloVolley Studio Vegliach – CUS

NAMIZNI TENIS

D2-LIGA

10.00 v Zgoniku: Kras – TT Isontino

D3-LIGA

11.30 v Zgoniku: Kras B – San Giovanni B

TENIS

ZIMSKA LIGA, 4. KATEGORIJA (Ž)

10.00 na Padričah: Gaja – TC Triestino A

ZIMSKA LIGA, 4. KATEGORIJA (M)

15.30 na Padričah: Gaja – Polisportiva San Marco

