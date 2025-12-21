S kolednicami že trideset let razveseljujejo vaščane

Pred natanko tridesetimi leti se je mala Mija Kalc s sošolci mudila po Trebčah, s košaro v roki je prepevala kolednice in takrat prvič v prazničnem času na domove vaščanov prinesla radost in srečo. O novosti v vasi je pisal tudi Primorski dnevnik. Hvalil je pobudo trebenske šole in celo objavil besedila ter notne zapise nekaterih kolednic, pesmi, ki so jih nekoč tradicionalno peli ob obhodu vasi.

Trideset let kasneje je s košaro in Božičkovo kapo na glavi v prvi vrsti stopala Mijina hči Ivana, s sošolci trebenske osnovne šole Pinka Tomažiča je v četrtek in petek obiskala domove vaščanov, predvsem starejših. Pela je Bog vas živi, Marija rože sadila, Živitorej in druge koledniške pesmi, v zameno je dobila sladkarije, pomaranče, čaj in topel objem ljudi, ki so kar žareli od sreče, ko so slišali zvončkljanje kraguljčkov po vaških klancih. »Lepo je, ker obiščemo ljudi, ki so sami, da se poveselimo z njimi,« nam je povedala plavolasa deklica.

V petek, ko smo jih obiskali, vreme v Trebčah ni bilo najbolj naklonjeno, vas je bila zavita v gosto meglo. A to otrok ni potrlo, nasprotno, navdušeno so se podili med ulicami in klanci, da so jih učiteljice in učitelj komajda dohitevali. »Ne, ne, tega pa ne bomo peli,« so otroke okarali, ko je kateri od navdušenja vžgal z angleško Jingle Bells.

»Vsakič je tako lepo, že na vratih jih počakam, da pridejo in mi zapojejo,« je navdušeno razlagala gospa Vojka, medtem ko so se z borjača razlegali verzi: »Bog vas živi, blagoslovi, Vaše zdravje mnogo let«.