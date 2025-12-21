Predogled novega Oleottovega filma

V redno distribucijo bo sicer prišel z novim letom, natančneje 8. januarja, prebivalci Furlanije -Julijske krajine pa si ga bodo lahko ogledali predčasno. Ultimo schiaffo (Zadnja klofuta), celovečerni film goriškega režiserja Mattea Oleotta, začenja namreč krajšo praznično turnejo, ki se bo dotaknila štirih mest v FJK. Danes (nedelja) si bo to črno komedijo v produkciji goriške Staragare mogoče ogledati v videmskem kinu Visionario, jutri (ponedeljek) bo obiskala Pordenon, v torek, 23. decembra, pa Gorico. V Kinemaxu sta predvideni dve projekciji, ob 18.00 in 20.30. Pred koncem leta, 30. decembra, bodo film predvajali tudi v Trstu. Na vseh omenjenih projekcijah bosta ob Oleottu sodelovala tudi protagonista Adalgisa Manfrida in Massimiliano Motta.

Film Ultimo schiaffo je Oleotto, ki je zaslovel s filmom Zoran, moj nečak idiot, posnel povečini na Trbiškem in Goriškem.