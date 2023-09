V kraški kamen pred bazovsko cerkvijo je vklesanih petnajst imen, ki jih Bazovci ne bodo nikoli pozabili. V Bazovici, ki je med drugo svetovno vojno plačala hud davek, so spomenik padlim v NOB, ne brez težav in metanja polen pod noge s strani Občine Trst, postavili 9. septembra 1973, čeprav je do prve pobude prišlo leta 1965. Od takrat je minilo petdeset let. Marsikaj se je spremenilo. Svet je (popolnoma) drugačen.

Proslava ob 50-letnici postavitve spomenika NOB v Bazovici, ki je potekala v nedeljo, 24. septembra, se je začela s štafeto mladih športnikov Zarje, ki so simbolično povezali spomenik Bazoviškim junakom na Gmajni ter vaški spomenik NOB. Kljub rahlemu dežju in jesenski burji se je pred spomenikom zbrala lepa množica ljudi. Uvodoma je nastopil Pihalni orkester Breg, v drugem delu pa je na vrtu Gospodarske zadruge, kot pred petdesetimi leti, zapel TPPZ Pinko Tomažič, pod taktirko Pie Cah (takrat je partizanski zbor Oskar Kjuder). V imenu Vsedržavnega združenja partizanov Italije je pozdravil pokrajinski predsednik Fabio Vallon. Prisotne je uvodoma pozdravil v imenu VZPI Bazovica, Gropada in Padriče ter bazovskih vaških organizacij domačin Karlo Ražem, slavnostna govornica je bila zgodovinarka Marta Verginella. Proslavo je povezovala mlada domačinka Sanja Žagar.