Številni ljubitelji morja in zlasti nepogrešljivi navdušenci sončenja, ki nočejo zamuditi niti prvih močnejših pomladanskih žarkov, so se v nedeljo zgrnili nad barkovljansko in sesljansko obalo ter na druge plaže na Tržaškem. Razporedili so se vsaj meter in pol drug od drugega in tako zadostili varnostni razdalji. Med sončenjem, kratkočasenjem ali kartanju na brisači so si lahko sneli zaščitno masko.