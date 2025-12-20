Za praznike burja in nižje temperature

Ta konec tedna bo ob prehodni okrepitvi anticiklona v FJK prevladovalo stanovitno in povečini sončno vreme. V prizemlju bo s šibkimi severovzhodnimi vetrovi pritekal nekoliko manj vlažen zrak. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 13 ali 14 stopinj Celzija.

V ponedeljek se bo našim krajem od zahoda približala višinska dolina z vlažnim atlantskim zrakom, ki se bo poglabljala nad zahodnim Sredozemljem. Nad osrednjim Sredozemljem bo nastalo obsežno ciklonsko območje, ki se bo zlasti od srede približalo našim krajem, hkrati pa se bo anticiklon vzpenjal proti skrajnemu evropskemu severu in bo od severovzhoda preusmerjal proti nam hladnejši zrak.

Več dni bodo prevladovali severovzhodni vetrovi, pihala bo burja, ki se bo zlasti od torkovega popoldneva krepila in bo nato od srede povečini zmerna do občasno lahko močna.

Prevladovalo pa bo oblačno vreme, občasno, ko bo ciklon bližji našim krajem, se bodo pojavljale padavine.

V ponedeljek bo povečini oblačno ali spremenljivo. Občasno bo pihala povečini šibka burja.

V torek bo že več oblačnosti, burja se bo postopno okrepila. Možne bodo občasne rahle padavine.

V sredo bo oblačno, dopoldne se bodo ponekod pojavljale občasne rahle padavine. V popoldanskih urah se bodo padavine okrepile in bodo zajele večji del naših krajev. Pihala bo zmerna do močna burja. Meja sneženja se bo spuščala. V višjih predelih Kraške planote ni izključeno, da se bodo ponekod prikazale snežinke.

V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno z morebitnimi delnimi razjasnitvami. Hladneje bo. Pihala bo povečini zmerna burja. Tudi na štefanovo kaže na podobno vreme.