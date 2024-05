Na Majenci so v soboto zvečer oz. v noči na nedeljo postavljali maj, nato so zapeli pesem »Eno drevce mi je zraslo«. V nedeljo, 12. maja, se je ob lepem sončnem vremenu zbrala velika množica obiskovalcev. Ob kulturnem programu so si lahko ogledali prihod parterjev in parterc, ki so nato zaplesali.