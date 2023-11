Pred spomenikom padlim NOB iz Škednja, od Sv. Ane in s Kolonkovca sta spregovorila predsednik odbora za spomenik Iztok Furlanič in tajnica Majda Kodrič. Spominske svečanosti in polaganja vencev so se sicer zvrstili pri spomenikih in obeležjih v številnih vaseh od Brega do Krasa. Zanje so poskrbele tako posamezne okoliške občine oziroma delegacije občinskih odborov kot društva in sekcije združenja partizanov Vzpi-Anpi.