Revija ZSKD Do svobodnega giba

Z različnimi plesnimi zvrstmi so se na boljunskem odru predstavile skupine, ki delujejo pod okriljem Zveze slovenskih kulturnih društev in sorodnih organizacij ter gostujočih skupin iz Slovenije. Občinstvo sta najprej očarali plesna ter folklorna skupina Vigred iz Šempolaja, slednja v sodelovanju s Tržaško folklorno skupino Stu ledi; v nadaljevanju mlajše in starejše plesalke plesne skupine domačega društva France Prešeren ter plesne skupine Relevè iz Nabrežine – SKD Gruden ter plesna skupina Rdeča zvezda iz Saleža. Iz Slovenije pa sta prišli Plesna skupina OsèRosè iz Sežane in ŠKUD 15. februar iz Komna.