Narodni dom bo zaživel, če bo zanimiv za mlade

Pet razpravljavcev na četrtkovem večeru na Stadionu 1. maj se je strinjalo, da bo Narodni dom pri Svetem Ivanu zgodba o uspehu le, če bodo slovenske organizacije in šole zmogle usklajeno sestaviti načrt s ponudbo, ki bo zanimiva zlasti za mlade.

Svoj pogled na temo Izzivi in perspektive »slovenskega« Sv. Ivana so predstavili ravnatelj Državnega izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana Primož Strani, profesorica na liceju Antona Martina Slomška Marija Kristina Milič, predsednik ŠZ Bor in ravnatelj Dijaškega doma Srečka Kosovela Gorazd Pučnik ter mlada Svetoivančana Julija Kralj in Martin Kits Nieuwenkamp. Vprašanja so jim postavljali udeleženke in udeleženci Mladinskega raziskovalnega tabora, ki ga prireja Slovenski raziskovalni inštitut (Slori) in v okviru katerega 13 najstnikov že več dni (raziskovalni tabor se bo zaključil danes) raziskuje Sveti Ivan in med ostalimi dejavnostmi pripravlja smernice za razvoj večnamenskega središča v Narodnem domu.

Še najbolj konkreten je bil Strani, ki je po ugotovitvi, da se Narodni dom »nakazuje kot prijetno okolje«, predlagal, naj se najprej s skupinskimi aktivnostmi seznani mlade z novimi prostori, v drugi fazi bi bil čas za »ciljno namenjene dejavnosti« in šele za tem bi Narodni dom lahko nagovarjal posameznike. Je pa treba upoštevati, je še opozoril ravnatelj DIZ Jožefa Stefana, da se mladina danes veliko druži v digitalnem svetu.

Aktivnosti, ki bi se odvijale v Narodnem domu, morajo zato biti privlačne, je dodala Martina Kristina Milič in opozorila, da je v šolah s slovenskim učnim jezikom veliko neizkoriščenega kadra, torej profesoric in profesorjev, ki bi lahko vodili literarne ali likovne delavnice, s čimer bi večnamensko središče postalo »kraj, kjer se pretakata ustvarjalnost in živa misel«.