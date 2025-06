V nedeljo, 15. junija, se je s skiroll tekmo s skupinskim startom uspešno zaključil prvi vikend italijanskega pokala, ki ga je organizirala AŠD Mladina. Na 32. Grand Prixu za. 2. Trofejo Savi so organizatorji domačega društva in prostovoljci poskrbeli za brezhibno izvedbo, k čemur so pripomogli tudi Občina Zgonik in številni sponzorji, ki so podprli to tradicionalno etapo.