Avstrijska pošta ne prepoznava dvojezičnih naslovov

V odvetniški pisarni Grilc-Vouk-Ranc so v četrtek opozorili, da avstrijska pošta pošiljke z dvojezičnimi naslovi uradov na avstrijskem Koroškem vrača naslovniku. Spomnili so, da je pošta zaradi podobnih primerov v preteklosti obljubila, da bo težavo rešila, a je še ni. Ob tem so v sporočilu za javnost napovedali pritožbo.

Kot so pojasnili, pisarna zastopa stranko v postopku pred Okrajnim glavarstvom v Velikovcu, postopek poteka v slovenščini. Zato so stališče, ki ga je bilo treba podati v roku, po priporočeni pošti poslali Okrajnemu glavarstvu Velikovec, naslov pa navedli v slovenskem in nemškem jeziku. Pošta je odvetniški pisarni pošiljko vrnila z opombo, da je naslovnik neznan, čeprav je naslov jasno razviden.

»Da avstrijska pošta ne pozna uradnih nazivov avstrijskih uradov v slovenščini, pred katerimi je slovenščina dopuščena kot uradni jezik in ki se jih torej na vsak način sme imenovati v slovenščini, je nedopustno,« so zapisali v odvetniški pisarni.

Navedli so, da je avstrijska pošta zaradi podobnih primerov pred časom obljubila, da bo posodobila svoje računalniške sisteme tako, da bodo ti prepoznali tudi dvojezične naslove. »Kot kaže ta primer, se to očitno ni zgodilo,« so poudarili v pisarni in napovedali, da bodo vložili novo pritožbo.